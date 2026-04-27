Carosino debutto fuori concorso per il Teatro Festival

A Carosino si sta avviando alla conclusione la nona edizione del Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, organizzato da CarusTeatro Aps e diretto artisticamente da Davide Roselli. La manifestazione, dedicata al teatro, ha visto diverse performance e incontri nel corso delle settimane. La rassegna si è svolta senza un debutto ufficiale e ha coinvolto artisti provenienti da varie regioni.

Tarantini Time Quotidiano Si avvia alla conclusione il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, giunto alla nona edizione e organizzato da CarusTeatro Aps con la direzione artistica di Davide Roselli. La rassegna, che ha visto la partecipazione di sette compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia, propone ora un appuntamento speciale fuori concorso. Sabato 2 maggio, alle ore 20.45, il Teatro Comunale di Carosino ospiterà lo spettacolo “Antonio. Il sogno in un pallone”, nuova produzione della compagnia CareusTeatro Aps. Il lavoro è scritto, diretto e interpretato dallo stesso Davide Roselli, con la partecipazione del musicista e cantante Michele Mancone.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Carosino, debutto fuori concorso per il Teatro Festival Notizie correlate Carosino, al via il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”: sette compagnie in scenaTarantini Time QuotidianoEntra nel vivo il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna teatrale organizzata da... Carosino, il Teatro Festival prosegue con “Cavalleria rusticana”Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Carosino il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna organizzata da...