Carosino il Teatro Festival prosegue con Cavalleria rusticana

A Carosino il Teatro Festival continua con la rappresentazione di “Cavalleria rusticana”, inserita nella rassegna organizzata da CarusTeatro Aps e diretta da Davide Roselli. La manifestazione, denominata “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, vede coinvolti diversi attori e artisti locali e nazionali che portano in scena spettacoli dal vivo. La programmazione proseguirà con altri eventi teatrali nel corso della stagione.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Carosino il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna organizzata da CarusTeatro Aps con la direzione artistica di Davide Roselli. Anche per questa nona edizione viene riproposta la formula che negli anni ha consolidato il successo della manifestazione, con sette compagnie amatoriali italiane impegnate a portare in scena i propri lavori. Tutti gli spettacoli sono in programma al Teatro Comunale di Carosino, in via Vittorio Veneto. Il costo del biglietto per la singola serata è di 6 euro, mentre l’abbonamento per le sette rappresentazioni e la premiazione con spettacolo finale è fissato a 48 euro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Carosino, il Teatro Festival prosegue con “Cavalleria rusticana” Articoli correlati Carosino, al via il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”: sette compagnie in scenaTarantini Time QuotidianoEntra nel vivo il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna teatrale organizzata da... La Cavalleria rusticana sul palco del teatro Re Grillo: due serate nel segno di VergaVenerdì 23 e sabato 24 gennaio il palcoscenico del teatro Re Grillo ospita la “Cavalleria rusticana” proposta in doppia replica con inizio alle ore... Aggiornamenti e notizie su Teatro Festival Discussioni sull' argomento Carosino, al via il Teatro Festival con Il nome in tavola: risate e segreti in una commedia pungente; Carosino, al via il Teatro Festival Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino: sette compagnie in scena; Carosino: commedia Il nome in Tavola; Ex Cementir, la Fillea-Cgil scrive al sindaco: confronto urgente sul futuro dell’area e dei lavoratori. Carosino, al Teatro Festival la commedia Il nome in tavola apre la rassegna teatraleIl primo appuntamento è in programma domenica 15 marzo alle 19.30 con la commedia Il nome in tavola di Pio Segni, diretta da Federico Passariello Jr. e interpretata dalla compagnia Voci nella Notte ... giornaledipuglia.com Primavera di spettacoli al Teatro Auditorium Unical con Crepet, Merluzzo, Drusilla Foer e Casagrande: Il Rende Teatro Festival porta sul palco Maurizio Merluzzo, Paolo Crepet, Drusilla Foer e Maurizio Casagrande in una rassegna che unisce intrattenimento, - facebook.com facebook