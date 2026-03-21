Padel Carolina Orsi conquista la semifinale al FIP Silver di Parma

Carolina Orsi ha raggiunto la semifinale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup a Parma, dopo aver vinto un derby italiano che si è svolto interamente nel suo favore. La partita si è conclusa con la sua vittoria, confermando la sua presenza tra le migliori del torneo. La sfida si è svolta con un risultato schiacciante a suo favore dall’inizio alla fine.

Roma, 21 mar. (askanews) – Carolina Orsi conquista la semifinale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Parma, al termine di un derby tutto italiano dominato dall’inizio alla fine. La numero uno azzurra e 28 del ranking mondiale FIP, in coppia con la spagnola Letizia Manquillo, ha superato con un netto 6-0 6-2 – si legge in una nota – Emily Stellato e Martina Parmigiani sul Centrale del Pro Parma Sport Center. Una sfida che metteva di fronte alcune delle protagoniste più rappresentative dell’Italpadel degli ultimi anni, insieme sul podio mondiale a Doha 2024 e agli ultimi Europei in Spagna. Dopo un riscaldamento tra sorrisi e complicità, il match ha preso subito una direzione chiara, con Orsi e Manquillo capaci di imporre ritmo e qualità senza lasciare spazio alle avversarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati A Parma arriva il grande padel: al via il Fip Silver Mediolanum Padel CupUna nuova settimana di sfide e spettacolo per il padel internazionale: dal 17 al 22 marzo arriva a Parma il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo... Leggi anche: Parma, arriva il grande padel: dal 17 al 22 marzo torneo Fip Silver Approfondimenti e contenuti su Carolina Orsi Argomenti discussi: Mediolanum Padel Cup, Terranova illumina Parma e vola agli ottavi. Domani debutto per le Top 30 Mondiali Sainz e Orsi. Nel maschile, il derby azzurro va a Sinicropi-Platania. Padel, Carolina Orsi conquista la semifinale al FIP Silver di ParmaRoma, 21 mar. (askanews) - Carolina Orsi conquista la semifinale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Parma, al termine di un derby tutto ... sport.tiscali.it Padel, Parma: ai quarti derby azzurro tra Orsi e Parmigiani-StellatoRoma, 20 mar. (askanews) – Sarà derby azzurro nei quarti di finale femminili del ... msn.com