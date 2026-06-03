Carola Frediani una bussola nel mondo digitale
Carola Frediani è deceduta, lasciando un vuoto nel giornalismo italiano. Nota per il suo lavoro nel settore digitale, aveva contribuito a chiarire temi complessi legati alla tecnologia e ai social media. La sua attività si concentrava sulla divulgazione di informazioni accurate e approfondite, spesso affrontando questioni di attualità legate alla rete. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli sulle circostanze.
La notizia della morte di Carola Frediani lascia un grande vuoto nel giornalismo italiano. In un panorama spesso dominato dalla velocità, dalla semplificazione e dal rumore, Carola è stata una. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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