Addio alla giornalista Carola Frediani aveva 51 anni

È morta a 51 anni la giornalista Carola Frediani. Era nota come autrice e voce italiana sui temi della cybersicurezza, della sorveglianza, del privacy, del cybercrime e della geopolitica digitale. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. Frediani si occupava di questioni legate ai diritti digitali e alla sicurezza online, collaborando con varie testate e istituzioni nel settore. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dell'informazione.

Lutto nel giornalismo. È morta all'età di 51 anni Carola Frediani, giornalista, autrice e una delle voci italiane più autorevoli sui temi della cybersicurezza, della sorveglianza, del cybercrime, della privacy, dei diritti digitali e della geopolitica della Rete. Pochi mesi fa, come riporta Today. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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