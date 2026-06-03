Carola Frediani morta a 51 anni dopo una malattia la giornalista lascia un marito e un figlio | Vuoto enorme
La giornalista Carola Frediani, nota per il suo lavoro nel settore tech, è morta a 51 anni dopo una malattia. Era stata collaboratrice di testate nazionali e aveva lavorato per organizzazioni come Amnesty e Human Rights Watch. Lascia un marito e un figlio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del giornalismo e delle associazioni per i diritti umani.
Scomparsa a 51 anni la pioniera del giornalismo tech italiano. Ex firma de La Stampa, ha lavorato per la sicurezza di Amnesty e Human Rights Watch. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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