Un uomo ha scritto una lettera a un amico scomparso da 45 anni, condividendo il dolore e la nostalgia per la perdita. La comunicazione è stata fatta attraverso parole scritte, in un tentativo di distrarsi dal senso di vuoto. La data del 2 giugno segna un anniversario che riporta alla memoria momenti condivisi e il vuoto lasciato dall’assenza. Nessuna altra informazione sui dettagli o sulle circostanze della scomparsa.

di Eugenio Lanza Caro Rino ti scrivo, così mi distraggo un po’. Perché a pensare che questo 2 giugno sono 45 anni che non ci sei, un po’ mi viene il magone, e allora tanto vale parlarti direttamente. E confessarti che questa triste ricorrenza mi fa così male anche perché non ti ho mai incontrato. Non t’ho mai potuto dire che avrei voluto un amico come te, e oggi non posso dirti che nel ‘79 avevi ragione, quando proferisti parole pesantissime durante un concerto. “C’è qualcuno che vuole mettermi il bavaglio. Io non li temo. Non ci riusciranno. Sento che, in futuro, le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni. Che, grazie alla comunicazione di massa, capiranno che cosa voglio dire questa sera”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro Rino ti scrivo, così mi distraggo un po’: ho il magone a pensare che non ci sei più da 45 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caro sindaco ti scrivo. L’insegnante di religione: "Pensare a giovani e anziani"Un nuovo appuntamento del viaggio de “La Nazione” dedicato ai cittadini impegnati in ruoli diversi nella comunità si svolge con una nuova tappa.

“Dopo 50 anni di radio ho ancora voglia, vado avanti per ancora un po’. Mi piace pensare che ci sia un’exit strategy per poi non utilizzarla mai”: Linus presenta Party Like a DeejayDopo 50 anni di radio, un noto conduttore annuncia di voler continuare ancora per un po’.