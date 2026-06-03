caro gasolio ma le flotte vanno in mare

Notizia in breve

A Rimini è stato avviato un blocco della pesca per protestare contro il mancato pagamento da parte del Governo del credito d’imposta sul caro-carburante e dei contributi per il fermo pesca 2024 e 2025. A Civitanova, invece, le imbarcazioni sono uscite regolarmente in mare senza manifestazioni. La protesta a Rimini ha coinvolto le associazioni di categoria, mentre a Civitanova la flotta ha continuato le attività di pesca come di consueto.