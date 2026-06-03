Caro-gasolio ma le flotte vanno in mare
A Rimini è stato avviato un blocco della pesca per protestare contro il mancato pagamento da parte del Governo del credito d’imposta sul caro-carburante e dei contributi per il fermo pesca 2024 e 2025. A Civitanova, invece, le imbarcazioni sono uscite regolarmente in mare senza manifestazioni. La protesta a Rimini ha coinvolto le associazioni di categoria, mentre a Civitanova la flotta ha continuato le attività di pesca come di consueto.
Civitanova, 3 giugno 2026 – Per il mancato pagamento da parte del Governo del credito d’imposta per il caro-carburante e dei contributi per il fermo pesca 2024 e 2025, a Rimini scatta la protesta col blocco della pesca, a Civitanova invece la flotta va in mare. Giuseppe Micucci, della cooperativa Casa del pescatore, vice presidente di Confcooperative Marche, coordinatore per il settore di Fedagripesca Marche, rimanda a oggi l’ora delle scelte: “Il sottosegretario La Pietra incontrerà le associazioni che lamentano le mancate compensazioni del credito d’imposta e i ritardi nei pagamenti alle aziende per il fermo pesca”. Quanto alle ragioni che agitano la costa romagnola “a Civitanova per ora temporeggiamo, ma la protesta riguarda problemi seri, come il costo del gasolio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Lo so caro ,ma Trump senza i miei consigli va in confusione e poi se il Gasolio aumenta poi vi incazzate con me . Io ho gia i miei problemi . x.com
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