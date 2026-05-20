Caro-gasolio gli autotrasportatori cesenati | Crisi gravissima il fermo pesante ma dovuto

Gli autotrasportatori di Cesenatico hanno annunciato un possibile fermo delle attività a causa di una crisi che considerano molto grave. Confartigianato Trasporti ha deciso di orientarsi verso questa misura, in attesa di conoscere l'esito di un incontro previsto per venerdì 22 maggio al Ministero dei Trasporti. Il presidente locale ha spiegato che la decisione deriva dalla situazione economica difficile che sta vivendo il settore, senza ancora confermare se il fermo avverrà o meno.

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