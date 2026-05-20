Caro-gasolio gli autotrasportatori cesenati | Crisi gravissima il fermo pesante ma dovuto
Gli autotrasportatori di Cesenatico hanno annunciato un possibile fermo delle attività a causa di una crisi che considerano molto grave. Confartigianato Trasporti ha deciso di orientarsi verso questa misura, in attesa di conoscere l'esito di un incontro previsto per venerdì 22 maggio al Ministero dei Trasporti. Il presidente locale ha spiegato che la decisione deriva dalla situazione economica difficile che sta vivendo il settore, senza ancora confermare se il fermo avverrà o meno.
Perché Confartigianato Trasporti è orientata al fermo dell'autotrasporto in attesa comunque dell'esito dell'incontro di domani venerdì 22 maggio al Ministero dei Trasporti? “La decisione - spiega il presidente cesenate Luca Facciani - nasce dalla gravissima situazione economica che sta colpendo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sullo stesso argomento
Crisi caro-carburante: dalla Regione Siciliana un emendamento da 25 milioni. Gli autotrasportatori: "Grazie, ma resta il fermo"L'esecutivo regionale siciliano sta mettendo in campo una manovra economica da 25 milioni di euro per arginare la grave crisi che sta colpendo i...
Leggi anche: Guerra e caro gasolio. Gli autotrasportatori: "Lavoriamo in perdita, sciopero sul tavolo"
quifinanza.it/economia/carbu… Niente aiuti agli autotrasportatori sul caro gasolio, la maggioranza ritira gli emendamenti e il settore proclama lo sciopero dal 25 maggio x.com
Niente aiuti agli autotrasportatori sul caro gasolio, la maggioranza ritira gli emendamenti e il settore proclama lo sciopero dal 25 maggio - Facebook facebook
Autotrasporto: ETS2 e gasolio più caro, cosa cambia davvero per il trasporto su stradaETS2 e diesel più caro: dal 2028 aumentano i costi per l’autotrasporto. Ecco cosa cambia per aziende e flotte. trasporti-italia.com
Autotrasporto, stop del Governo ai nuovi aiuti sul gasolioAlla vigilia del fermo dei tir, l’esecutivo blocca la richiesta di nuovi fondi per il caro carburante. Ritirati gli emendamenti in Senato, addio a 100 milioni ... myfruit.it