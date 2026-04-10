Le marinerie delle regioni Emilia-Romagna e Marche stanno affrontando una crescente difficoltà a causa dell'aumento dei prezzi del gasolio, che si sono quasi raddoppiati negli ultimi tempi. Questa situazione ha portato molti pescherecci a sospendere le uscite in mare, con il rischio di interruzioni nella fornitura di pesce fresco. La crisi si aggrava di giorno in giorno, mettendo a rischio l’attività di pesca nelle zone interessate.

San Benedetto del Tronto (Ascoli) – Giorno dopo giorno le marinerie dell’Emilia-Romagna e delle Marche vedono aggravarsi sempre di più la crisi legata al caro carburante, fino al blocco dell’attività di pesca, se i costi non dovessero diminuire. “Senza interventi scomparirà il pesce fresco”. “I costi insostenibili dei carburanti stanno portando le marinerie al blocco dell’attività di pesca”, lancia l’allarme Marilena Fusco, direttrice nazionale di PescAgri Cia dopo un incontro con gli armatori di San Benedetto, la più importante tra le marinerie marchigiane. “L’aumento repentino del prezzo del gasolio ci impedisce di fare reddito con il nostro lavoro”, ammette l’armatore sambenedettese Pietro Ricci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il prezzo del gasolio (quasi) raddoppiato: i pescherecci non vanno in mare. “Risposte o addio al pesce fresco”

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La Commissione Servizi Sociali si è riunita per ascoltare il gestore. Risposte col contagocce ma la realtà impegnata a preparare la prossima stagione ha avanzato una manifestazione d’interesse per un progetto a lungo termine. Si aggiunge a due richieste di - facebook.com facebook

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