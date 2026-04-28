Carburanti addio allo sconto generalizzato sulle accise | il governo studia aiuti selettivi per i redditi bassi
Il governo sta valutando di eliminare lo sconto universale sulle accise sui carburanti, optando invece per aiuti mirati destinati ai redditi più bassi. La decisione arriva nel quadro delle misure economiche in discussione, con l’obiettivo di contenere i costi e indirizzare gli aiuti a chi ne ha più bisogno. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di sostegno per i cittadini in relazione ai rincari energetici.
Il governo Meloni è al bivio sulle accise: tra la necessità di far quadrare i conti e la paura del contraccolpo elettorale, lo sconto universale rischia di cedere il passo a bonus selettivi per i redditi bassi. Una "ritirata strategica" che punta a tamponare l'emergenza finanziaria, lasciando però scoperto il ceto medio e alimentando il malcontento nelle categorie produttive.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Carburanti alle stelle: benzina verso i 3 euro al litro, il governo studia lo sconto sulle accise per frenare i rincariMentre la crisi energetica scatenata dal conflitto mediorientale non accenna a placarsi, i prezzi di benzina e gas sono già in forte rialzo in tutto...
Caro carburanti, già finita la discesa dovuta allo sconto sulle accise: “Il gasolio rincara in tutta Italia”È già finita la breve tregua sui carburanti seguita al decreto energia adottato dal governo mercoledì scorso.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Carburanti: addio al taglio delle accise dopo il 1° maggio?; Conti, opzione scostamento ma dalla Ue è subito stop; Sicurezza stradale: addio a 97 milioni per finanziare il taglio delle accise.
Carburanti, addio allo sconto generalizzato sulle accise: il governo studia aiuti selettivi per i redditi bassiIl governo Meloni è al bivio sulle accise: tra la necessità di far quadrare i conti e la paura del contraccolpo elettorale, lo sconto universale rischia ... fanpage.it
Carburanti, l’idea dello sconto sulle accise solo per i redditi bassi. Ma è caccia alle copertureL’esecutivo in affanno, in bilico la proroga per tutti gli automobilisti. Si valuta il sostegno ai camionisti per il caro-diesel ... repubblica.it
Carburanti: perché conviene fare il pieno prima del ponte del 1° maggio x.com
“Serve invertire la rotta sulla neutralità tecnologica, #Ue apra ai #carburanti alternativi come e-fuels e bio-fuels”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. European Committee of the Regions #CoR #Ansa #Regions facebook