Carburanti addio allo sconto generalizzato sulle accise | il governo studia aiuti selettivi per i redditi bassi

Il governo sta valutando di eliminare lo sconto universale sulle accise sui carburanti, optando invece per aiuti mirati destinati ai redditi più bassi. La decisione arriva nel quadro delle misure economiche in discussione, con l’obiettivo di contenere i costi e indirizzare gli aiuti a chi ne ha più bisogno. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di sostegno per i cittadini in relazione ai rincari energetici.