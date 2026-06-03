Caro bollette e carburante l' affondo di Dona | Governo Bce Fmi e Ocse farebbero bene a imparare da Mario Draghi

Il governo, la Bce, l’Fmi e l’Ocse sono stati invitati a imparare da Mario Draghi, considerato l’unico a gestire con efficacia le crisi economiche. La critica si concentra sulla gestione delle bollette e del carburante, che continuano a crescere, e sulla necessità di strategie più efficaci. La dichiarazione sottolinea la differenza tra le politiche adottate e le misure che, secondo l’intervento, avrebbero potuto alleviare le tensioni economiche.

« Governo, Bce, Fmi e Ocse farebbero bene a imparare da Mario Draghi, che non solo è stato l’unico presidente della Bce ad aver centrato il timing delle politiche monetarie, ma che quando era presidente del Consiglio è intervenuto immediatamente, dopo l’invasione dell’Ucraina, per ridurre le accise sui carburanti e azzerare gli oneri di sistema delle bollette di luce e gas, e non come chiedono ora questi organismi internazionali in modo mirato per chi ne ha più bisogno, ma per tutti. Solo così facendo, infatti, si può frenare l’inflazione, non certo dando qualche elemosina a chi ha la social card o aumentando il bonus straordinario sulle bollette elettrica a un’esigua minoranza degli italiani, bonus che proprio quest’anno la Meloni ha ridotto». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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