Caro bollette e carburante l' affondo di Dona al Governo | Governo Bce Fmi e Ocse farebbero bene a imparare da Mario Draghi

Il commento critica le politiche attuali sul caro bollette e carburante, suggerendo che il Governo, la Bce, il Fmi e l’Ocse dovrebbero prendere esempio da Mario Draghi. Viene sottolineato come Draghi sia stato l’unico a gestire con efficacia situazioni economiche complesse, anche se non vengono forniti dettagli specifici sulle sue azioni. La dichiarazione invita a riflettere sulla differenza tra le strategie adottate in passato e quelle attuali.

« Governo, Bce, Fmi e Ocse farebbero bene a imparare da Mario Draghi, che non solo è stato l’unico presidente della Bce ad aver centrato il timing delle politiche monetarie, ma che quando era presidente del Consiglio è intervenuto immediatamente, dopo l’invasione dell’Ucraina, per ridurre le accise sui carburanti e azzerare gli oneri di sistema delle bollette di luce e gas, e non come chiedono ora questi organismi internazionali in modo mirato per chi ne ha più bisogno, ma per tutti. Solo così facendo, infatti, si può frenare l’inflazione, non certo dando qualche elemosina a chi ha la social card o aumentando il bonus straordinario sulle bollette elettrica a un’esigua minoranza degli italiani, bonus che proprio quest’anno la Meloni ha ridotto». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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