L’incontro dedicato ai ‘Patti digitali’ ha registrato il tutto esaurito in biblioteca a Carnate. La riunione ha coinvolto la comunità per condividere regole sull’uso di smartphone e computer da parte dei ragazzi. Durante l’evento sono stati discussi i comportamenti corretti e le norme da rispettare, con l’obiettivo di promuovere un uso consapevole dei dispositivi digitali tra i giovani. Nessun dettaglio su eventuali decisioni prese o sui contenuti specifici dei patti.

Smartphone in tasca e occhi ben aperti. Carnate dice sì ai patti digitali, tutto esaurito in biblioteca per l’incontro dedicato alle regole che la comunità vuole condividere per l’uso dei dispositivi da parte dei ragazzi. Titolo, “Tecnologia sì, ma al momento giusto”, la serata promossa dal Consiglio d’istituto e patrocinata dal Comune, che ha segnato il primo passo ufficiale del percorso. Al centro del dibattito, un obiettivo tanto urgente quanto complesso: smontare il mito dei “nativi digitali” per guardare in faccia la realtà e firmare un’alleanza tra famiglie e territorio capace di dettare norme chiare sull’uso di cellulari, tablet e computer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carnate dice sì ai ’Patti digitali’. Regole condivise sull’uso di smartphone e computer

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