A Forlì, un’associazione di genitori ha promosso la firma di “Patti digitali”, accordi che coinvolgono genitori e figli per un uso più consapevole di smartphone e internet. Questa iniziativa mira a stabilire regole condivise e a favorire un dialogo diretto tra le parti. I contratti sono stati sottoscritti in modo partecipato, rappresentando un passo concreto nella gestione delle attività digitali dei più giovani.

Cosa succede quando un’associazione di genitori decide di non fermarsi alle preoccupazioni, ma di affrontare concretamente la sfida del digitale? A Forlì prende vita una risposta tangibile e partecipata: i “Patti digitali”. Sabato 9 maggio alle 10.45, presso la Sala Melozzo, la scuola Don Oreste.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Social e smartphone, l’uso consapevole e sicuroLa cultura della legalità al centro di un incontro con le scuole primarie e secondarie.

Web e digitale, uso consapevole. Due iniziative con il Lions ClubCopparo ospiterà due importanti iniziative promosse dal Lions Club, entrambe dedicate all’uso consapevole delle nuove tecnologie.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Smartphone e web, genitori e figli firmano i Patti digitali: un'alleanza per l'uso consapevole; Studenti e smartphone, i genitori firmano un Patto digitale per proteggerli non solo fuori casa, ma anche online; Oltre lo schermo: nasce la guida per genitori per un uso sano e consapevole di smartphone e tablet; Smartphone figli: l’errore sulla privacy che mette a rischio i minori.

Studenti e smartphone, i genitori firmano un Patto digitale per proteggerli non solo fuori casa, ma anche onlineSanno che sarebbe meglio aspettare, eppure cedono. La maggior parte dei genitori italiani ritiene che l’età giusta per il primo smartphone sia 13 anni, ma in media lo consegna a 11. Un paradosso che n ... tecnicadellascuola.it

Smartphone e genitori: tra divieti e educazioneUltimo aggiornamento: 10/04/2025. La vita quotidiana di bambini e bambine, come degli adulti, si intreccia con dispositivi, inclusi gli smartphone, applicazioni e ambienti digitali tra online e ... savethechildren.it

Extra Tv. . ROMA: RUBA UNO SMARTPHONE IN UN BAR, BLOCCATO E ARRESTATO - facebook.com facebook