Carmelo Pipitone in concerto

Da bolognatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 19 giugno, Carmelo Pipitone si esibirà in duo all’Ex Dynamo, in via dell’Indipendenza 71z a Bologna. Il chitarrista, autore e produttore artistico proporrà il suo repertorio in un concerto dal vivo. L’evento è previsto nel locale cittadino e si svolgerà nel tardo pomeriggio. La serata vedrà la partecipazione del musicista in una formazione ridotta, focalizzata sull’esecuzione acustica. L’ingresso è aperto al pubblico.

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Venerdì 19 giugno Carmelo Pipitone live in duo all'Ex Dynamo (via dell'Indipendenza 71z) di BolognaCarmelo Pipitone è un chitarrista, autore e produttore artistico.Nasce a Marsala nel 1978.Trascorre i suoi primi anni in Sicilia studiando chitarra e componendo le sue prime canzoni.Nel 2001 si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Carmelo Pipitone (live @Il Palco Roma 2026)

Video Carmelo Pipitone (live @Il Palco Roma 2026)

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