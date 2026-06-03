Carmelo Pipitone in concerto

Notizia in breve

Venerdì 19 giugno, Carmelo Pipitone si esibirà in duo all’Ex Dynamo, in via dell’Indipendenza 71z a Bologna. Il chitarrista, autore e produttore artistico proporrà il suo repertorio in un concerto dal vivo. L’evento è previsto nel locale cittadino e si svolgerà nel tardo pomeriggio. La serata vedrà la partecipazione del musicista in una formazione ridotta, focalizzata sull’esecuzione acustica. L’ingresso è aperto al pubblico.