A Verissimo i genitori di Denise Pipitone

A Verissimo, Silvia Toffanin conduce due nuove puntate in programma oggi e domani, sabato 28 e domenica 29 marzo, su Canale 5. In queste puntate, saranno presenti i genitori di Denise Pipitone, che parleranno della loro vicenda. La trasmissione si svolge nel fine settimana, con un pubblico che potrà seguire le interviste in diretta.

Silvia Toffanin torna a presidiare il weekend di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 28, e domani, domenica 29 marzo. Ecco tutti gli ospiti del weekend. Sabato 28 marzo – ore 16.30. A Verissimo, tra pubblico e privato, si racconterà l’ex top model argentina Valeria Mazza. Saranno in studio anche i primi eliminati dal Serale di Amici: i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio. Silvia Toffanin accoglierà, per la loro prima intervista televisiva, i Fortuna Five, i cinque ragazzi che compongono la band del game show condotto da Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna. Inoltre, sarà ospite la neomamma Mercedesz Henger, che presenterà al pubblico la sua piccola Aurora. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - A Verissimo i genitori di Denise Pipitone Articoli correlati Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltatoA più di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, ci sarebbero nuovi sviluppi... Annullamento della condanna per l’ex pm del caso Denise PipitoneCondanna annullata per Maria Angioni, la pm che nel 2004 indagò su rapimento di Denise Pipitone. Una raccolta di contenuti su Denise Pipitone Denise Pipitone, Armando Palmegiani è il nuovo consulente della madreA ventuno anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, rapita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, una nuova figura professionale di altissimo profilo entra ufficialmente nel team investigativo della ... msn.com Denise Pipitone, Piera Maggio vs criminologa Delfino Pesce | Rispettate una madre, buon senso…La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha pubblicato un post per commentare le ultime voci circolanti sulla scomparsa della figlia ... ilsussidiario.net