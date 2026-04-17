Nella vicenda di Denise Pipitone si registra un nuovo episodio di tensione tra i due uomini che rivendicano il ruolo di padre della bambina scomparsa nel 2004. Dopo una lite avvenuta in un’autofficina di Mazara del Vallo, il padre legale ha diffidato il padre biologico. La disputa riguarda la paternità e si inserisce in un contesto di contestazioni che si protrae da molti anni.

C’è di nuovo tensione sulla vicenda di Denise Pipitone: è scontro tra il padre legale e il padre biologico della bimba scomparsa in provincia di Trapani, a Mazara del Vallo, il primo settembre del 2004. In seguito a un contrasto tra i due, Antonio Pipitone ha diffidato Pietro Pulizzi. Lo scontro tra i due padri. Lo scontro tra il padre legale di Denise Antonio Pipitone e quello naturale Pietro Pulizzi, sarebbe avvenuto il 14 aprile 2026 in un’autofficina di Mazara del Vall o. A rendere noto l’accaduto é il legale di Pipitone, Stefano Giordano. L’avvocato dichiara di “avere notificato, in data 15 aprile 2026, un formale atto di diffida e intimazione a Pietro Pulizzi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Denise Pipitone, è scontro tra i due padri: Antonio Pipitone diffida Pietro Pulizzi dopo una lite in un’autofficina di Mazara del Vallo

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