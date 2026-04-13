Dal Belgio | Il recupero di Lukaku procede bene ma c’è ancora l’incognita di quando tornerà a giocare

Dal Belgio arriva la notizia che il recupero di Romelu Lukaku sta procedendo senza problemi, anche se non è ancora stata stabilita una data precisa per il suo rientro in campo. Dopo la partita contro il Parma, si pensava che il giocatore sarebbe tornato a Napoli, ma ha scelto di rimanere nel suo paese per continuare il percorso di riabilitazione. La sua presenza in Italia dipenderà dai progressi nel suo recupero.

Ci si aspettava che Romelu Lukaku tornasse a Napoli dopo la partita contro il Parma, ma in realtà il belga ha deciso di restare nel suo Paese ancora qualche giorno per recuperare la piena forma fisica. Questo non piacerà sicuramente alla società; anche il ds Giovanni Manna disse che ci sarebbero stati provvedimenti disciplinari nei confronti di Big Rom. Il futuro di Lukaku in campo è ancora un’incognita. Hln scrive: Secondo le nostre informazioni, il recupero procede bene. L’obiettivo è che Lukaku sia di ritorno in Italia entro la prossima settimana. Dopo il rientro di Lukaku, è previsto anche un incontro con il suo allenatore, Antonio Conte, e la dirigenza del Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dal Belgio: “Il recupero di Lukaku procede bene, ma c’è ancora l’incognita di quando tornerà a giocare” Aldeguer: "Il recupero procede bene, ma non so ancora quando potrò tornare in pistaal Buriram si avvicina l’ultimo test pre-stagionale della MotoGP, previsto prima dell’esordio 2026 che si svolgerà nella stessa cornice una settimana... Leggi anche: Dal Belgio: Lukaku non tornerà a Napoli e non c’è alcun ultimatum