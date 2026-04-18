Sanità Cgil e Uil proclamano lo stato di agitazione del personale in Liguria

La Fp Cgil Liguria e la Uil Fp Liguria hanno annunciato lo stato di agitazione del personale sanitario in Liguria. La decisione prende atto dell’immobilismo delle istituzioni regionali e dei vertici aziendali, che non hanno adottato misure per migliorare le condizioni lavorative e organizzative nel settore. La protesta riguarda quindi le criticità riscontrate nel sistema sanitario regionale, che non sono state affrontate adeguatamente.

Fp Cgil Liguria e Uil Fp Liguria hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della sanità in regione "a causa dell'insostenibile inerzia delle istituzioni regionali e dei vertici aziendali di fronte al degrado delle condizioni lavorative e organizzative in cui versa la sanità in.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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