L'attesa per le decisioni della proprietà sul futuro del Milan si protrae, con i tifosi che si interrogano su chi siederà in panchina e sulla scelta del nuovo cardinale. Le risposte si fanno attendere, mentre si discute anche di chi sarà incaricato di trovare il nuovo allenatore. La ricerca del candidato giusto coinvolge i cacciatori di teste, che stanno valutando diverse opzioni. La squadra resta in attesa di indicazioni ufficiali, senza conferme al momento.

I tifosi milanisti hanno un attacco di kenofobia, la paura dei grandi spazi deserti. Da una settimana sono senza amministratore delegato, direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore: un vuoto nell'organigramma da Via Lattea. Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic sono le uniche figure di riferimento e nessuna tecnicamente ha un ruolo nel Milan. Nel vuoto, lo smarrimento cresce e gli interrogativi si moltiplicano. Proviamo a dare qualche risposta. L'idea di Gerry Cardinale era prendere decisioni rapide. Non per caso, ha avviato colloqui in tutta fretta. In una settimana, di persona o al telefono, ha parlato con Rangnick, Pochettino, Glasner, Fajardo e tanti altri profili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cardinale quando decide? Chi allenerà? Cinque risposte sul Milan. E l'importanza dei cacciatori di teste...

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