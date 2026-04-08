Dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia, la nazionale italiana si trova in una posizione critica in vista dei Mondiali 2026. La decisione sul ripescaggio potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con un’eventuale svolta ancora da definire. La questione riguarda le possibilità di rientrare nel torneo, dopo l’esclusione dalla fase finale, e dipende da decisioni ufficiali e tempistiche stabilite dagli organismi competenti.

Dopo l’eliminazione nella finale playoff contro la Bosnia, l’ Italia resta appesa a uno scenario estremo per rientrare ai Mondiali 2026. La possibilità passa da un eventuale ritiro dell’Iran, legato alla crisi internazionale, e da una decisione che non sarebbe automatica ma affidata alla piena discrezionalità della FIFA. L’ipotesi resta complessa e poco probabile, ma regolamento alla mano esiste uno spiraglio. In caso di forfait di una nazionale qualificata, la scelta del sostituto non segue un criterio fisso: è l’organo politico della federazione internazionale a stabilire come riempire il posto vacante. Chi prende la decisione. A decidere sarebbe il Consiglio FIFA, il principale organo esecutivo della federazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, spiraglio Mondiali: chi decide sul ripescaggio e quando può arrivare la svolta

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