Carcere di Salerno attesa per la visita di una delegazione di Nessuno Tocchi Caino

Una delegazione di Nessuno Tocchi Caino domani mattina giovedì 4 giugno a partire dalle 11:15 renderà visita all'intera Comunità Penitenziaria di Salerno. La delegazione guidata da Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti rispettivamente segretario e tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, composta tra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Agitazione nel carcere a Salerno: urla nel cuore della notte

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