Carburanti a Piacenza | il bonus accise scade questo sabato 6 giugno

Il bonus accise sui carburanti a Piacenza scade sabato 6 giugno. Dopo questa data, il prezzo del gasolio potrebbe aumentare di circa 20 centesimi al litro, secondo le stime. La fine del bonus comporterà un incremento dei costi per i consumatori locali, che dovranno pagare di più al distributore. Nessuna misura è prevista per prorogare il sostegno, che era stato introdotto per contenere i rincari.

Quanto costerà esattamente il litro di gasolio dopo la scadenza?. Come influirà la fine del bonus sulle tasche dei piacentini?. Perché il governo deve scegliere tra carburanti e sanità?. Quali fondi europei potrebbero bloccare il rinnovo dello sconto?.? In Breve Prezzi a Piacenza: gasolio 1,983 euro e benzina 1,923 euro al litro.. Tassazione incide sul costo finale per il 55% della benzina e 51,1% del gasolio.. Sconto accise attuale prevede riduzione di 20 centesimi sul diesel e 5 sulla benzina.. Senza bonus prezzi potrebbero salire a 2,12 euro per gasolio e 2 euro benzina.. I prezzi dei carburanti a Piacenza scendono di pochi millesimi mentre il bonus accise scade questo sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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