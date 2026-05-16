Carburanti il taglio alle accise scade tra sette giorni | cosa potrebbe accadere

Tra sette giorni scadrà il taglio alle accise sui carburanti, che ha portato a una diminuzione dei prezzi del gasolio presso le stazioni di servizio. Il Consiglio dei ministri è previsto per il 22 maggio, seguito da un incontro con rappresentanti del settore. La fine delle agevolazioni potrebbe determinare un aumento delle tariffe, mentre le compagnie si preparano a eventuali variazioni di mercato. La situazione resta da monitorare in vista delle decisioni che saranno prese nelle prossime settimane.

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