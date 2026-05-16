Carburanti il taglio alle accise scade tra sette giorni | cosa potrebbe accadere

Da ilsole24ore.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra sette giorni scadrà il taglio alle accise sui carburanti, che ha portato a una diminuzione dei prezzi del gasolio presso le stazioni di servizio. Il Consiglio dei ministri è previsto per il 22 maggio, seguito da un incontro con rappresentanti del settore. La fine delle agevolazioni potrebbe determinare un aumento delle tariffe, mentre le compagnie si preparano a eventuali variazioni di mercato. La situazione resta da monitorare in vista delle decisioni che saranno prese nelle prossime settimane.

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Si torna a parlare, ancora, di «conto alla rovescia» per la scadenza dello sconto sulle accise dei carburanti. Il terzo intervento del governo (-6,1 centesimi al litro per la benzina e -24,4 centesimi per il gasolio ) scadrà tra meno di una settimana, il 22 maggio. Significa che dal giorno dopo, senza una proroga, i listini arriverebbero a circa 2 euro al litro per la verde e 2,20 per il diesel. Ecco perché un altro provvedimento, magari depotenziato, è allo studio del governo. C’è da fare i conti, ovviamente, con le coperture. Perché il «timing» questa volta non aiuta, dato che il meccanismo delle «accise mobili» non può essere utilizzato. Ricordiamo che il sistema attinge all’extragettito dall’Iva per andare a ridurre le accise. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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