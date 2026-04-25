Il taglio delle accise sui carburanti scade il primo maggio | ecco i rincari che ci aspettano

Il prossimo primo maggio scadrà il taglio delle accise sui carburanti, che aveva ridotto di 24,4 centesimi al litro il costo della benzina. La misura era stata adottata per mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi legato alla guerra contro l’Iran. Dopo questa data, i prezzi alla pompa potrebbero aumentare, poiché non sarà più in vigore lo sconto temporaneo.

Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere il prossimo primo maggio. La misura, pari a un taglio di 24,4 centesimi al litro, era stata introdotta per contenere l’impatto dell’aumento della benzina in seguito alla guerra contro l’Iran. Oggi Il Soe 24ore fa un’ipotesi di rialzo dei listini, in particolare per il diesel, spiegando, numeri alla mano, quanto saliranno i prezzi alla pompa. Quanto salgono i prezzi senza taglio delle accise. Secondo il Sole 24 Ore senza i tagli delle accise il prezzo della benzina si aggirerebbe a 1,981 euro al litro, un po’ sopra la media europea. Peggiora per il gasolio, che potrebbe sfiorare i 2,307 euro al litro, diventando il più caro nell’Ue.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Carburanti: taglio delle accise prorogato fino al primo maggio. Meloni: “Misura necessaria per fronteggiare fase delicata”ROMA – ll governo ha dato il via libera al decreto con la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino all’1 maggio. Nuovo decreto carburanti: taglio delle accise confermato fino al Primo Maggio. Intervento finanziato con 500 milioniIl governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise sui carburanti varato il 18 marzo scorso: 25 centesimi al litro su benzina e gasolio, 12... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Carburanti, se salta taglio accise il disel italiano il più caro in Ue; Il taglio delle accise potrebbe essere prorogato; Decreto carburanti, via libera al taglio delle accise: governo tira dritto e ignora le critiche Ocse; Taglio delle accise, ci sarà la proroga o no? Quando salgono i prezzi di nuovo. Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in UeLeggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in Ue ... tg24.sky.it Benzina e diesel, taglio accise in bilico: ecco quanto costerebbe un pienoIl taglio delle accise sui carburanti disposto dal governo a marzo e prorogato ad aprile è destinato a scadere il prossimo primo maggio. La misura, pari a 24,4 centesimi al litro, era ... corriereadriatico.it ASILO IN VIA ZENO, ESPLODE LA PROTESTA PER IL TAGLIO DEGLI ALBERI. IL SINDACO TIRA DRITTO: “NE PIANTEREMO IL TRIPLO” L’avvio del cantiere per il nuovo asilo nido di Sottomarina ha scatenato le proteste di residenti e opposizione per la rim - facebook.com facebook Taglio del nastro e della torta, tra l’entusiasmo dei più piccoli e dei tantissimi giovani in coda davanti all’ingresso. x.com