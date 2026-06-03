Carboni abbraccia la sua Bologna | viaggio tra le pagine di una vita

Il racconto di Carboni descrive momenti di intimità e affetto, come il segno della croce, il saluto di pace e un bacio, sottolineando l’importanza delle emozioni nelle relazioni umane. Le sue parole riflettono un legame profondo con Bologna, città che sembra rappresentare un luogo di significato personale. La narrazione si concentra su gesti semplici e significativi, accompagnati da un tono di voce delicato e rispettoso.

"Farsi il segno della croce. Scambiarci un segno di pace. Un bacio. Un filo di voce. Ogni cosa importante ha a che fare con l’amore". Bologna, l’Appennino, la Romagna. Il calcio allo stadio Dall’Ara, il basket al PalaDozza. L’Isola d’Elba come rifugio, le case che cambiano, le canzoni che nascono. Vedendo, immaginando, sognando. Luca Carboni ha segnato il tempo. Lo ha fatto in un libro, Luca non parlava mai (Sem), che è un viaggio nella sua vita. Nelle sue esperienze. Nei suoi luoghi. Nel suo percorso, scandito in quell’agenda che suo padre Giovanni ha scritto e annotato con cura e dedizione. Per giorni, mesi, anni. "Non sono diventato mai. Io sono rimasto in divenire", racconta Carboni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Carboni a Bologna 24.1.2026 - Le Ragazze

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