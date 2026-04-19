Carboni ritorno nella sua Bologna Vita e musica anche in un libro

Nella sua città natale, Bologna, l’artista ha fatto ritorno e ha portato con sé la propria storia, unendo vita e musica anche in un libro. Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, il panorama musicale locale si sviluppava principalmente in ambienti sotterranei, come cantine trasformate in sale prove. Questo periodo ha segnato un momento importante per la scena musicale bolognese, che si muoveva lontano dai grandi palcoscenici.

C’è stato un periodo, tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta, nel quale il panorama musicale bolognese viveva soprattutto sottoterra, attraverso un percorso fatto di cantine diventate sale prove. Luoghi dove nascevano canzoni e anche scene originali, il rock demenziale degli Skiantos, ad esempio, ma soprattutto erano spazi di incontro e socializzazione. In questi ambienti umidi, jazzisti, sperimentatori elettronici, punk antagonisti creavano le basi per quel riconoscimento, arrivato nel 2006 che ha fatto di Bologna la ‘Città creativa della musica Unesco’. Cantine nelle quali muoveva i primi passi un giovanissimo Luca Carboni, molto prima del folgorante incontro con Lucio Dalla e l’inizio della carriera da grande protagonista della scena più poetica della canzone italiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carboni, ritorno nella sua Bologna. Vita e musica anche in un libro Carboni a Bologna 24.1.2026 - San Luca (con Cesare Cremonini) Notizie correlate Bologna, città della musica da 20 anni: dall’Unesco al ritorno di CarboniBologna, 31 gennaio 2026 – Sono passati vent’anni da quando Bologna è stata nominata Città della musica Unesco. Luca Carboni, ritorno da re: l’Unipol Arena ai suoi piedi. “Bologna, finalmente”Bologna, 25 gennaio 2026 – “Primavera, bisogno di leggerezza, vita, leggero e vagante, un giorno di aprile col pallone, l’amore che arriva, è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Carboni, ritorno nella sua Bologna. Vita e musica anche in un libro; Luca Carboni, la possibile scaletta 2026 dei concerti di Bologna; Luca Carboni live all’Unipol Arena; STORIE GIALLOROSSE… Amedeo … ma ‘ndo vai!. Concerti, Luca Carboni finalmente nella sua Bologna. E arriva De GregoriBOLOGNA – Sarà il sabato dei cantautori, da una parte Luca Carboni si riprende il palco della sua Bologna col primo di tre concerti all’Unipol Arena, dall’altro lato della città Francesco De Gregori ... bologna.repubblica.it Luca Carboni live all’Unipol ArenaGrande chiusura di settimana con il ritorno live di Luca Carboni nella sua Bologna, per la prima di due date consecutive. Il ca ... ilrestodelcarlino.it Trani - Coez e Luca Carboni i primi nomi dell'estate 2026 https://www.batmagazine.it/notizie/2026/04/18/trani-coez-e-luca-carboni-i-primi-nomi-dellestate-2026/ - facebook.com facebook