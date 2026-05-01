Il 1° maggio a Bologna si è svolta una manifestazione organizzata da sindacati confederali, con bandiere di diversi colori che hanno riempito piazza Maggiore. Sul palco sono state ricordate le vittime sul lavoro, tra cui il capotreno ucciso in un incidente, con interventi emotivi e momenti di commozione. La giornata è stata dedicata alla richiesta di condizioni lavorative più sicure e dignitose.

Bologna, 1 maggio 2026 – Una giornata di "lotta e iniziative per un lavoro dignitoso ". Il 1° maggio, Cgil, Cisl e Uil colorano di rosso, verde e azzurro piazza Maggiore. Le richieste sono contratti migliori, più tutele, sicurezza sul lavoro, diritti e il dialogo su come il sindacato dovrebbe affrontare l'intelligenza artificiale. Importante è il momento del ricordo di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso la sera del 5 gennaio scorso nel parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Commossi, infatti, sono saliti sul palco gli About:blank, la band in cui suonava il capotreno. La mamma e il papà di "Ambro" sono commossi, mentre gli amici lo ricordano in modo straziante: "La sua musica è stata luce in questo viaggio che è la vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primo maggio in piazza a Bologna nel nome di Ambrosio: sul palco le lacrime della band del capotreno ucciso. “La sua musica come luce nel viaggio della vita”

Notizie correlate

Primo maggio in piazza a Bologna nel nome di Ambrosio: le lacrime della band del capotreno ucciso sul palcoBologna, 1 maggio 2026 – Una giornata di "lotta e iniziative per un lavoro dignitoso".

Primo maggio in piazza a Bologna nel nome di Ambrosio: sul palco le lacrime della band del capotreno uccisoBologna, 1 maggio 2026 – Una giornata di "lotta e iniziative per un lavoro dignitoso".

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti; Le piazze del Primo Maggio; Riccione in festa: il lungo ponte del Primo maggio è un mosaico di spettacoli, gusto, artigianato, ciclismo e cultura.

Primo maggio senza la festa in piazza ma c'è chi celebra il lavoroPADOVA - A Padova oggi non ci sarà la tradizionale festa delle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, tutti precettati a Marghera per la manifestazione nazionale organizzata con ... ilgazzettino.it

Primo maggio, Meloni: Risorse a chi rispetta i lavoratori, no a chi sottopaga. Sindacati in piazza«Sappiamo bene che c'è ancora molto da fare. Perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro, soprattutto ai giovani, alle donne e a chi vive nelle aree ... lastampa.it

Buongiorno e buon Primo Maggiovi aspettiamo a pranzo per passare una bellissima giornata insieme un abbraccio il vostro lupo - facebook.com facebook

Supermercati aperti il primo maggio, quali sono e gli orari x.com