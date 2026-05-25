Sail Gp di Vela al Porto Turistico di Ostia | la competizione dall’11 al 12 settembre

Dal 11 al 12 settembre, il Porto Turistico di Ostia ospiterà una tappa del SailGp, il campionato velico più spettacolare al mondo. La competizione prevede regate con imbarcazioni di alta tecnologia, con equipaggi provenienti da diverse nazioni. L’evento si svolgerà su più giorni, coinvolgendo numerosi spettatori e appassionati di vela. Il circuito internazionale approderà a Roma nel 2027, segnando l’inizio di una collaborazione triennale tra l'organizzazione, la città e la regione.

Roma – SailGp, il campionato velico più spettacolare al mondo, farà il suo debutto a Roma nel 2027. Il circuito internazionale approderà nella Capitale italiana l’11 e 12 settembre 2027, in un appuntamento che sancirà l’inizio di una partnership triennale con Roma Capitale e la Regione Lazio. Nel corso di due intense giornate di regate ad altissima velocità, gli spettatori potranno vivere la prima edizione dell’Italy Sail Grand Prix Rome non in un comune campo di regata, ma in un vero e proprio Race Stadium appositamente realizzato al Porto Turistico di Roma e nelle spiagge limitrofe. Per annunciare l’accordo, il Ceo e co-fondatore di... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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