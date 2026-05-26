In un cantiere a Scandicci, ispettori del lavoro sono stati aggrediti durante un controllo delle normative lavorative. L'aggressione si è verificata mentre i funzionari svolgevano le loro verifiche. La Fillea Cgil ha richiesto l'intervento di un tavolo in Prefettura per affrontare il problema dell’illegalità nel settore edile. Nessuna informazione è stata fornita sulla natura dell’aggressione o sulle conseguenze per le parti coinvolte.

SCANDICCI – Un normale controllo per la verifica delle normative lavorative si è trasformato in un grave episodio di violenza. Nella giornata di venerdì, all’interno di un cantiere edile situato nel territorio di Scandicci, una squadra di ispettori del lavoro ha subito un’aggressione fisica mentre era impegnata a svolgere le proprie funzioni di vigilanza. A denunciare pubblicamente l’accaduto è la Fillea Cgil di Firenze, che attraverso una dura presa di posizione esprime profonda indignazione per un fatto che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, non rappresenta purtroppo un’eccezione isolata. L’organizzazione sindacale definisce l’attacco un gesto vile, un affronto diretto non solo ai pubblici ufficiali coinvolti, ma all’intero tessuto economico composto da aziende oneste e da una manodopera che opera nel rispetto della legge. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scandicci, ispettori del lavoro aggrediti in cantiere. La Fillea Cgil: “Fermiamo l’illegalità, serve un tavolo in Prefettura”

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Cosa è successo in cantiere a Scandicci Firenze

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