Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci la Cgil | Serve subito un tavolo in Prefettura

Notizia in breve

Due ispettori del lavoro sono stati aggrediti a Scandicci, secondo quanto riferito dalla Fillea Cgil Firenze. La sigla chiede immediatamente un tavolo in Prefettura per affrontare la situazione. La Cgil definisce l’episodio un attacco alla legalità e a chi si impegna quotidianamente per mantenerla. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o responsabilità.