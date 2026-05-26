Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci la Cgil | Serve subito un tavolo in Prefettura
Due ispettori del lavoro sono stati aggrediti a Scandicci, secondo quanto riferito dalla Fillea Cgil Firenze. La sigla chiede immediatamente un tavolo in Prefettura per affrontare la situazione. La Cgil definisce l’episodio un attacco alla legalità e a chi si impegna quotidianamente per mantenerla. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o responsabilità.
Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci, la Fillea Cgil Firenze: “Un attacco alla legalità, serve subito un tavolo in Prefettura”“Un attacco alla legalità e a chi lavora ogni giorno per garantirla”. È la condanna della Fillea Cgil Firenze dopo l’aggressione subita venerdì da un gruppo di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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