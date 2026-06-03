Le autorità stanno indagando sulla morte di quattro braccianti pakistani, avvenuta all’interno di un minivan in un’area della provincia di Cosenza. Le immagini di quanto accaduto sono state definite devastanti e hanno suscitato reazioni da parte di esponenti politici. La discussione si concentra sulla necessità di applicare le leggi contro il caporalato per prevenire simili tragedie. La procura sta esaminando eventuali responsabilità legate alle condizioni di lavoro e alla gestione del trasporto dei migranti.

Si scatena il dibattito politico dopo i fatti di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti di nazionalità pakistana sono morti carbonizzati all’interno di un minivan. Per questa vicenda sono state fermate due persone con l’accusa di omicidio plurimo. Quelle di Cosenza “sono immagini drammatiche e devastanti, speriamo venga fatta luce al più presto e che i responsabili paghino per aver ucciso 4 braccianti. Questo ci deve far accendere un grande faro sullo sfruttamento e sul caporalato. La legge c’è e serve che venga attuata, serve fare squadra e capire come contribuire che possa ancora accadare una cosa così drammatica e... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caporalato, Schlein: “Immagini Amendolara devastanti, attuare legge”

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