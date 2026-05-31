caporalato al consolato usa milano fermato manager turco ulas demir della caddell mentre tentava di fuggire a istanbul

Notizia in breve

Un manager turco della Caddell, coinvolto in un'indagine sul caporalato, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di partire per Istanbul. La sua posizione è collegata a un'inchiesta in corso, che riguarda presunte attività di sfruttamento lavorativo. Le autorità hanno disposto il fermo e stanno procedendo con le verifiche. La notizia si collega a un'indagine più ampia che coinvolge il settore dell'immigrazione e del lavoro irregolare.