Caporalato al Consolato Usa Milano fermato manager turco Ulas Demir della Caddell mentre tentava di fuggire a Istanbul
Un manager turco della Caddell, coinvolto in un'indagine sul caporalato, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di partire per Istanbul. La sua posizione è collegata a un'inchiesta in corso, che riguarda presunte attività di sfruttamento lavorativo. Le autorità hanno disposto il fermo e stanno procedendo con le verifiche. La notizia si collega a un'indagine più ampia che coinvolge il settore dell'immigrazione e del lavoro irregolare.
Bloccato a Orio al Serio il manager turco della Caddell indagato per caporalato. L'inchiesta riguarda operai indiani sfruttati nel cantiere del Consolato Usa, che secondo il gip sarebbero stati pagati circa 2 euro all'ora All'aeroporto di Orio al Serio è stato fermato dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
Caporalato al cantiere per il nuovo Consolato Usa, il manager turco Ulas Demir fermato in aeroporto mentre tentava la fuga dall’ItaliaUn manager turco di 49 anni, incaricato dalla società statunitense Caddell Construction Co.
Caporalato nel cantiere del consolato Usa, fermato a Orio il manager turco Ulas DemirUn manager turco di 49 anni, legato alla società americana Caddell Construction, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per...
Temi più discussi: Pm: caporalato in cantiere consolato Usa Milano, controllo giudiziario; Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a Milano; Schiavismo al cantiere del Consolato Usa: operai indiani a 4€/ora; Milano, schiavi nel cantiere del consolato Usa.
? Caporalato nel cantiere per il consolato Usa: fermato manager della Caddell. Stava per volare in Turchia con la famiglia dlvr.it/TSpGqR #Caporalato #Cantiere #ConsolatoUSA #Milano #Giustizia x.com
I pm di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo Consolato Usa di Milano insieme alla società americana Caddell Constructi facebook
Pm, 'caporalato su operai che stanno costruendo consolato Usa a Milano' reddit
Caporalato nel cantiere del Consolato USA di Milano: fermato a Orio al Serio un manager di CaddellLa procura indaga sulle numerose violazioni riscontrate durante i lavori per il restauro, con operai pagati 2 euro l'ora. Ulas Demir è stato bloccato mentre - secondo gli inquirenti - cercava di fug ... rainews.it
Indagine sul consolato Usa a Milano: manager fermato per possibile fuga e presunto sfruttamentoUn manager di origine turca della Caddell è stato fermato mentre cercava di partire per Istanbul; la procura di Milano contesta pratiche di caporalato nel cantiere del Consolato Usa con lavoratori ind ... notizie.it