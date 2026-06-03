Un operaio keniota ha dichiarato che al cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano riceveva una paga di circa 2 euro all’ora. Ha riferito di lavorare dal lunedì al sabato, dalle sette alle diciotto, sotto condizioni che definisce di lavoro forzato. La denuncia è stata fatta durante una manifestazione organizzata da sindacati contro il caporalato, davanti al cantiere. L’operaio ha parlato di turni estenuanti e di una retribuzione inferiore al minimo legale.

“Noi qui lavoriamo dal lunedì al sabato dalle sette alle sei di sera. Siamo al lavoro forzato”. A dirlo è un operaio, di nazionalità keniota, intervistato, durante una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro il caporalato, davanti al cantiere milanese del nuovo consolato statunitense. Qui l’uomo ha lavorato per la Caddell, agenzia intermediaria turca finita sotto inchiesta per caporalato, a sua volta subappaltatrice di un colosso americano dell’edilizia. L’operaio ha spiegato che sulla busta paga figuravano 1.470 euro, ma che vitto e alloggio, formalmente a carico del datore di lavoro gli venivano trattenuti per circa 850 euro al mese, riducendo la paga reale a meno di 2 euro l’ora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caporalato, operaio keniota: "Al cantiere del consolato Usa a Milano la paga reale era 2 euro l’ora"

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Caporalato a Milano, operaio keniota: la denuncia sul cantiere del Consolato Usa

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Un operaio keniota denuncia paghe da 2 euro l'ora e lavoro forzato nel cantiere del nuovo consolato Usa a Milano. L'agenzia intermediaria turca Caddell è sotto inchiesta per caporalato e il manager è stato fermato a Bergamo. Aggiungi LaPresse alle tue fonti x.com

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