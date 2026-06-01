Caporalato al Consolato Usa a Milano un operaio | Per mille euro di stipendio dovevo darne 850 a loro
Un operaio indiano impiegato nei lavori per il nuovo Consolato Usa a Milano ha riferito ai magistrati di aver dovuto consegnare 850 euro su mille euro di stipendio a intermediari, secondo quanto emerge dai documenti dell'inchiesta. La vicenda riguarda l’accusa di caporalato rivolta all’azienda Caddell Construction, coinvolta nella costruzione dell’edificio. La testimonianza si inserisce nel quadro di un’indagine sulla presunta coercizione e sfruttamento dei lavoratori.
Come emerge dalle carte dell'inchiesta, che Fanpage.it ha avuto modo di visionare, relativa all'accusa di caporalato per l'azienda ‘Caddell Construction', impegnata nella costruzione del nuovo Consolato Usa a Milano, un operaio indiano coinvolto racconta ai pm il trattamento subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
“Consolato Usa a Milano costruito da operai indiani sfruttati”: colosso americano Caddell nei guai per caporalatoLa Procura ha disposto un controllo giudiziario d’urgenza per caporalato nei confronti di Caddell Construction, azienda americana coinvolta nella...
Caporalato a stelle e strisce: operai indiani “schiavizzati” per costruire il consolato Usa e costretti a sopravvivere con 150 euro al mese a MilanoOperai indiani, pagati circa 150 euro al mese, lavorano a Milano per la costruzione del nuovo consolato statunitense.
Temi più discussi: Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a Milano; Fermo a Milano per il manager Caddell Construction Co nell’inchiesta sul caporalato al Consolato Usa; Schiavismo al cantiere del Consolato Usa: operai indiani a 4€/ora; Milano, schiavi nel cantiere del consolato Usa.
Caporalato al consolato Usa: manager di Caddell Construction bloccato all’aeroporto di Bergamo prima di fuggire in Turchia ift.tt/ijCUaYe x.com
La Procura di Milano ha disposto il fermo per Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo Consolato Usa di Milano insieme alla società americana Caddell Construction Co. Demir ha 46 anni ed è uno dei manag facebook
Pm, 'caporalato su operai che stanno costruendo consolato Usa a Milano' reddit
Caporalato al Consolato Usa a Milano, un operaio: Per mille euro di stipendio dovevo darne 850 a loroCome emerge dalle carte dell'inchiesta, che Fanpage.it ha avuto modo di visionare, relativa all'accusa di caporalato per l'azienda ‘Caddell Construction' ... fanpage.it
Caporalato al consolato Usa: manager di Caddell Construction bloccato all’aeroporto di Bergamo prima di fuggire in TurchiaLa Procura di Milano ha avviato il controllo giudiziario d'urgenza sull'impresa americana: operai indiani pagati fino al 50% sotto la soglia di povertà ... affaritaliani.it