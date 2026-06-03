Un ministro ha dichiarato che gli imprenditori coinvolti nel caporalato sono da considerare banditi e devono essere esclusi dal mercato. Ha aggiunto che chi sfrutta i lavoratori non è un vero imprenditore, ma un criminale. La posizione è chiara: non ci deve essere spazio per chi opera illegalmente, e questa attività rappresenta una concorrenza sleale. Nessuna menzione di provvedimenti specifici, solo l'affermazione di una linea dura contro il fenomeno.

Home > Politica > “Non ci deve essere alcuno spazio per chi sfrutta i lavoratori, che non è un imprenditore, ma un bandito”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commentando quanto accaduto ai quattro braccianti in provincia di Cosenza bruciati vivi, a margine di un evento sull’Italia ‘campione del mondo’ Unesco al ministero della Cultura. “Quello che è successo è drammatico, imperdonabile e abbiamo sollecitato le forze dell’ordine ad agire in ogni modo per contrastare queste forme di criminalità, spesso organizzata,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caporalato, Lollobrigida: "Imprenditori che sfruttano lavoratori sono banditi, fanno concorrenza sleale"

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Braccianti, Lollobrigida: Sono banditi, andrebbero cancellati

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