Il tribunale di Ancona ha emesso un’ordinanza cautelare il 23 marzo, comunicata il 14 aprile, a tutela del marchio Bontempi. La decisione riguarda un’azione contro un concorrente accusato di aver commesso atti di concorrenza sleale. La sezione specializzata in materia di impresa ha accolto il ricorso presentato da una società, fermando temporaneamente le pratiche ritenute dannose per il marchio.

ANCONA – Altolà del tribunale a tutela del marchio Bontempi. Con ordinanza cautelare del 23 marzo scorso, comunicata il 14 aprile, la sezione specializzata in materia di impresa ha accolto il ricorso di i COM S.p.a., storica azienda proprietaria del brand di strumenti musicali giocattolo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Si parla di: Tutela del marchio Bontempi: il tribunale ferma un competitor per concorrenza sleale.

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