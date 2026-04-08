Recentemente è stato approvato un regolamento che stabilisce che gli artigiani possono operare solo se iscritti all’albo professionale. La norma mira a garantire la qualità dei servizi offerti e a contrastare la concorrenza sleale nel settore. Questa decisione coinvolge aspetti sia di tipo formale, come la definizione degli operatori autorizzati, sia di sostanza, come la tutela del mercato e dei consumatori.

DA SAPERE. Sembra una questione di forma, di parole, di definizioni, ma è qualcosa anche di sostanza: la tutela della qualità e la lotta alla concorrenza sleale. Con l’entrata in vigore della legge annuale sulle Pmi, è scattata una stretta sull’uso delle denominazioni «artigianato» e «artigianale». L’utilizzo di questi termini sarà riservato esclusivamente alle imprese che sono iscritte all’apposito albo dell’artigianato istituito nelle Camere di commercio. In caso di impiego improprio di queste definizioni, ad esempio nelle pubblicità, si incorrerà in una sanzione amministrativa fino all’1% del fatturato. In ogni caso a partire dal valore minimo di 25mila euro per ogni singola violazione, comminata dalle «autorità regionali competenti» (tra cui le commissioni provinciali per l’artigianato). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Artigiani solo se iscritti all’albo: stop alla concorrenza sleale»

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La parola «artigianale» potrà essere usata solo dagli artigiani x.com