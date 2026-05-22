Nella sua ultima performance, il comico analizza il tema delle origini umane partendo dalle scoperte scientifiche sull’“Eva mitocondriale”, evidenziando come tutti gli esseri umani condividano una stessa antenata femminile. Successivamente, il discorso si sposta sui politici italiani, con riferimenti a figure pubbliche note per le loro posizioni sui migranti. Crozza utilizza questa connessione tra scienza e politica per commentare in modo ironico le diverse narrazioni sul tema delle origini e delle identità nazionali.

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza prende spunto dalle più recenti ricerche sull’“Eva mitocondriale”, l’antenata comune da cui discenderebbe l’intera umanità, per ricordare che siamo tutti figli di migranti, compreso Matteo Salvini. Un concetto che si scontra con le recenti proposte del leader della Lega in materia di cittadinanza e con l’avanzata di Roberto Vannacci, sempre più vicino al partito nei sondaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Monologo: "Dall'Eva mitocrondriale a Salvini: Siamo tutti figli di migranti"

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