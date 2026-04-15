Caporalato e immigrazione illegale | 3 arresti e sequestro da 19 milioni di euro

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Brescia e condotta dalla Guardia di Finanza di Rovato, tre persone di origine indiana sono state poste agli arresti domiciliari. L’operazione ha portato anche al sequestro di beni per un valore di 19 milioni di euro. L’inchiesta riguarda casi di caporalato e immigrazione illegale, con approfondimenti su presunti illeciti legati al mondo del lavoro agricolo.

Tre persone di origine indiana sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Brescia e condotta dalla Guardia di Finanza di Rovato. Per loro è scattato anche il divieto, per un anno, di ricoprire incarichi direttivi in aziende. Secondo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Operazione antidroga RAV tra Caltanissetta e Palermo, arresti e sequestro di marijuana da 16 milioni di euroÈ di 5 arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di un ordine di carcerazione per associazione a delinquere...

Italia-Francia: 15 arresti, stop a reti di immigrazione illegale. ETSEuropa tra Regolamentazione Industriale e Sfide Migratorie: Un Quadro in Evoluzione L'Europa si trova a navigare in un contesto complesso,...

Temi più discussi: Caporalato e immigrazione clandestina: 3 arresti, giro da 19 milioni; Morire da bracciante; Braccianti sfruttati in Capitanata: dalla Regione pronti 364mila euro per attivare 95 tirocini; Immigrazione, caporalato e frodi: sgominata organizzazione criminale.

Immigrazione, caporalato e frodi: sgominata organizzazione criminaleLa Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito tre misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti cittadini di origine indiana: tra 2018 e 2024 avrebbero consentito l’ingresso ir ... giornaledibrescia.it

Caporalato, frodi e sfruttamento dell'immigrazione clandestina: tre arresti e 12 denunceUna complessa indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Brescia ha portato la Guardia di Finanza della Compagnia di Rovato ad eseguire un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre ... brescia.corriere.it

PROCURA DI NOCERA INFERIORE, SI INSEDIA CANNAVALE - Reati ambientali e contrasto al caporalato le priorità - facebook.com facebook

#RassegnaStampa "Caporalato e ghetti restano una ferita aperta, servono interventi strutturali, non più rinvii": sulla Gazzetta del Mezzogiorno le proposte della #FaiCisl contro lo sfruttamento in agricoltura ribadite in occasione del sopralluogo con alcuni eur x.com