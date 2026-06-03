Caporalato e i braccianti bruciati vivi | il costo umano dell'agroalimentare in Italia

Una tragedia nel sud Italia ha portato alla luce il dramma dei braccianti sfruttati nel settore agroalimentare. Durante un incendio, alcune persone sono rimaste ustionate gravemente, evidenziando le condizioni di sfruttamento e vulnerabilità di migranti impiegati illegalmente. Il caso si inserisce in un quadro più ampio di caporalato, in cui lavoratori senza diritti sono soggetti a condizioni di lavoro pericolose e sfruttamento, mentre i profitti della grande distribuzione organizzata continuano a crescere.

La strage di Amendolara svela la realtà del caporalato: migranti sfruttati e senza diritti, vittime di un sistema che garantisce i profitti della GDO. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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