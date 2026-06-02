Due cittadini pakistani sono stati fermati nell'ambito delle indagini sulla morte di quattro braccianti, trovati carbonizzati in un'auto bruciata lungo la Statale 106. Le forze dell'ordine sospettano che dietro l’incidente ci sia il racket del caporalato, con le indagini che si concentrano su questa pista. La scena del crimine è stata sequestrata e analizzata, mentre si proseguono le verifiche sui moventi e sui soggetti coinvolti. Nessuna conferma ufficiale sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Le indagini sulla strage di Amendolara puntano al racket del caporalato. Due cittadini pakistani sono stati fermati per l'omicidio dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un'auto incendiata lungo la Statale 106. Decisiva la testimonianza dell'unico sopravvissuto, un giovane afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Ai magistrati ha raccontato di minacce, sfruttamento e lavoro senza stipendio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Quattro braccianti bruciati vivi, la pista del caporalato dietro la mattanza

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