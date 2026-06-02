Due uomini sono stati chiusi all’interno di un’auto e poi bruciati vivi mentre tornavano da un lavoro nei campi. L’incidente è avvenuto in un’area rurale, dove le vittime stavano rientrando dalla Piana di Metaponto. Un video dell’orrore mostra le fasi dell’atto violento. Le autorità stanno indagando sui dettagli e sui responsabili. Nessuna informazione è stata resa nota sulle identità delle vittime o sui motivi dell’aggressione.

Le vittime lavoravano nei campi e stavano rientrando dalla Piana di Metaponto. Secondo gli inquirenti sarebbero state chiuse nell’abitacolo e date alle fiamme in un regolamento di conti legato al caporalato Quattro braccianti agricoli di origine pakistana sono stati trovati morti carbonizzati all’interno di un minivan ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Un omicidio brutale, su cui gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio e che, secondo le prime ipotesi, sarebbe maturato in un contesto di sfruttamento e gestione illecita del lavoro nei campi. Due uomini, entrambi connazionali delle vittime, sono stati fermati con l’accusa di omicidio plurimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Cosenza, chiusi in auto con la forza e bruciati vivi: il video dell'orrore contro i braccianti

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