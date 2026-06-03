Da domani e fino al 7 agosto, sulla Strada Statale 114, vicino a Capo Alì, sarà in vigore un senso unico alternato. La restrizione riguarda un tratto della strada interessato dai lavori di manutenzione alla torre di Capo Grosso. Il traffico sarà regolato con semafori o movieri, per permettere l’accesso alternato ai veicoli. La misura resta in vigore fino alla conclusione dei lavori.

Scatta da domani e fino al 7 agosto il senso unico alternato sulla Strada Statale 114, nei pressi di Capo Alì. Ciò in virtù di un’ordinanza dell’Anas, la numero 205 del 2026, onde consentire l'esecuzione delle lavorazioni di messa in sicurezza sismica della torre di Capo Grosso. Il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, sarà istituito nella fascia oraria tra le ore 7.00 e le ore 18.00 in corrispondenza di Capo Alì dal km 21+875 al km 22+000. Sarà vietato sorpassare ed il limite di velocità massimo consentito è stato previsto in 30Kmh. Anas comunica che detta nuova regolamentazione, che si traduce anche in un ovvio restringimento della carreggiata, si rende necessaria al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori e al fine di garantire la sicurezza della circolazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Capo Alì, senso unico alternato sulla Statale 114 per i lavori alla torre di Capo Grosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Was Forbidden to Perform… So I Became Unstoppable

Notizie e thread social correlati

Traffico in tilt sulla statale 640, senso unico alternato e code di un’oraQuesta mattina, sulla statale 640, si sono verificati rallentamenti e code di circa un'ora a causa di un cantiere che interessa il tratto ancora a...

Nuovo cantiere sulla Statale del Lago Maggiore: senso unico alternato per 10 giorni a GravellonaÈ stato avviato un nuovo cantiere sulla strada statale del Lago Maggiore, a Gravellona Toce, per lavori di posa di una nuova linea elettrica da parte...