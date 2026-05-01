Nuovo cantiere sulla Statale del Lago Maggiore | senso unico alternato per 10 giorni a Gravellona

È stato avviato un nuovo cantiere sulla strada statale del Lago Maggiore, a Gravellona Toce, per lavori di posa di una nuova linea elettrica da parte di E-distribuzione Spa. La circolazione lungo la Statale 34 sarà regolata con senso unico alternato per i prossimi dieci giorni, nella zona industriale. Le modifiche alla viabilità sono state rese necessarie per consentire l’intervento senza interruzioni complete del traffico.

Nuovo cantiere al via sulla strada statale del Lago Maggiore. Per consentire a E-distribuzione Spa la posa di una nuova linea elettrica, la circolazione sulla Statale 34, all'altezza della zona industriale di Gravellona Toce, subirà alcune modifiche.Il senso unico alternatoDa Anas hanno infatti.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Indagini statiche sul ponte Mili, cinque giorni di senso unico alternato sulla Statale 114 Traffico in tilt sulla statale 640, senso unico alternato e code di un’oraMattinata di caos lungo la statale 640, nel tratto non ancora ammodernato a una sola corsia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: SS36, nuove chiusure fino a luglio: lavori notturni e deviazioni verso la Valtellina; Basta code sulla Statale Regina. Movieri in servizio anche di domenica; La Tav sposta il Melaro. Spazio al canale idraulico. Rebus-traffico a Ovest; Regina, interventi di allargamento delle strettoie: convenzione tra Anas, Provincia di Como e Comuni. Nuovo cantiere sulla Statale del Lago Maggiore: senso unico alternato per 10 giorni a GravellonaModifiche alla viabilità da lunedì 4 maggio sulla Statale 34 all'altezza della zona industriale di Gravellona Toce. I dettagli del provvedimento di Anas ... novaratoday.it Rinviato all'autunno il cantiere per la galleria sulla statale del lago MaggioreIl cantiere per la costruzione della galleria paramassi sulla statale 34 del lago Maggiore, che si sarebbe dovuto aprire lo scorso 17 novembre, non verrà avviato prima del prossimo autunno. Lo ha ... ansa.it Sai qual è l’errore che fanno tutti con il sushi Lo mangiano senza viverlo. Il sushi si gusta in pochi bocconi, ma con attenzione totale al sapore. Solo tu e il gusto. Strada statale del lago di Viverone, 4 – 10010 Burolo (TO) #Sushi #Burolo #HareRestaurantBurol - facebook.com facebook