Traffico in tilt sulla statale 640 senso unico alternato e code di un’ora

Questa mattina, sulla statale 640, si sono verificati rallentamenti e code di circa un'ora a causa di un cantiere che interessa il tratto ancora a senso unico alternato. Nel cantiere è stato installato un cestello per permettere agli operai di lavorare sui pilastri. La presenza di questa struttura ha provocato il restringimento della carreggiata e ha causato il traffico in tilt lungo la strada.

Mattinata di caos lungo la statale 640, nel tratto non ancora ammodernato a una sola corsia. Un cantiere aperto su una parte della carreggiata, dove è stato installato un cestello per consentire agli operai di calarsi ai piedi dei pilastri, ha provocato un restringimento della strada e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Smottamento sulla statale Santa Cristina a Moschiano: traffico a senso unico alternatoMoschiano (AV) – Uno smottamento si è verificato al chilometro 16 della strada statale conosciuta come Santa Cristina, nel territorio del comune di... Leggi anche: Indagini statiche sul ponte Mili, cinque giorni di senso unico alternato sulla Statale 114 Temi più discussi: Traffico in tilt tra Mandello e Lecco: code chilometriche sulla Sp72; Incidente sulla Statale 114, traffico in tilt a Tremestieri; Due incidenti sull'autostrada A2: traffico in tilt per le strade di Salerno; Camion in fiamme sulla To-Sv tra Carmagnola e Marene. Traffico in tilt per un altro scontro. Traffico in tilt sulla Lariana, dal doppio senso in via Manzoni al semaforo intelligente: le proposte per migliorare la viabilità comasca7 attraversamenti pedonali in poco più di 300 metri, tra Sant’Agostino e piazza Cavour, e le auto che devono fermarsi di continuo, paralizzando ... espansionetv.it Tangenziale bloccata e traffico in tilt: Salerno paralizzataStampa Giornata da incubo per gli automobilisti lungo l’autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo, dove si registrano lunghe code tra Battipaglia e Salerno in direzione nord. A causare i disagi, due i ... salernonotizie.it Arrestati due latitanti brasiani per traffico internazionale di stupefacenti - facebook.com facebook Incidente in galleria a Iseo, traffico in tilt verso la Valcamonica x.com