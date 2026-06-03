Nella sede di Confindustria Lecco e Sondrio si è svolto giovedì un incontro dedicato alla gestione delle risorse umane in azienda. L’evento ha affrontato il tema dell’evoluzione delle relazioni interne, con un focus sulla necessità di investire nel capitale umano. La discussione ha coinvolto rappresentanti del settore, evidenziando l’importanza di sviluppare strategie per migliorare le competenze e le condizioni dei dipendenti.

Confindustria e le risorse umane. Un nuovo appuntamento dedicato all’evoluzione della gestione delle relazioni interne si è tenuto, nella giornata di giovedì, nella sede di Confindustria Lecco e Sondrio. Nel suo saluto, il presidente Marco Campanari ha evidenziato il successo dell’iniziativa. "La partecipazione è stata straordinaria, con una presenza davvero molto numerosa. Lo spirito di questo gruppo di lavoro è quello di una vera comunità, che si fonda sul concetto chiave dello stare insieme unito a quello del mettere a fattore comune il proprio contributo; in sintesi l’idea è quella di non tenere competenze ed esperienze chiuse dentro i muri delle singole aziende, ma portarle a beneficio collettivo in momenti condivisi come questo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capitale umano in azienda. La linea di Confindustria: investire nelle risorse interne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ’La centralità del capitale umano’. Confindustria porta Kune al Medusa

Valorizzazione del capitale umano: l'Emilia-Romagna investe su chi lavora in prima linea in Pronto soccorso e 118La Giunta regionale ha approvato un piano di riparto che prevede l’erogazione di indennità per il personale che opera nei servizi di Pronto soccorso...

Temi più discussi: Capitale umano in azienda. La linea di Confindustria: investire nelle risorse interne; Servizi HR per PMI: una risposta alle nuove esigenze delle aziende locali; La relazione strategica tra aziende e consulenti del lavoro; AASS punta sul capitale umano: avviata la formazione interna del personale.

Capitale umano in azienda. La linea di Confindustria: investire nelle risorse interneConfindustria e le risorse umane. Un nuovo appuntamento dedicato all’evoluzione della gestione delle relazioni interne si è tenuto, ... ilgiorno.it

Il capo di Standard Chartered definisce i lavoratori capitale umano di valore inferiore; comprerai ancora la maglietta? reddit

Il capitale umano? È la carta vincente di ogni azienda (anche nell’era dell’intelligenza artificiale)Il capitale umano è tutto. Era chiaro sin dagli albori della teoria di management. La tua organizzazione non sarà mai più forte delle persone che ricerchi, selezioni e assumi e di quanto ... corriere.it