’La centralità del capitale umano’ Confindustria porta Kune al Medusa

Kune è il format promosso da Confindustria Ascoli che si svolgerà stamani con inizio alle ore 16 al Medusa Beach di San Benedetto. Sarà la giornalista e conduttrice del Tg1 Rai Barbara Capponi a moderare l’incontro dal titolo ’La centralità del capitale umano nella nuova economia. Prospettive e sfide europee’, nasce come format del Gruppo Giovani Imprenditori, e trova in questo appuntamento il sostegno di Umana Spa, Tecnocredito Commerciale Srl e di Massimo Cupillari, Wealth Advisor Banca Mediolanum. L’obiettivo è quello di offrire un momento di confronto qualificato su uno dei temi oggi più strategici per il sistema produttivo: il valore delle persone all’interno delle organizzazioni, in una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni tecnologiche, demografiche e culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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