Valorizzazione del capitale umano | l' Emilia-Romagna investe su chi lavora in prima linea in Pronto soccorso e 118

La Giunta regionale ha approvato un piano di riparto che prevede l’erogazione di indennità per il personale che opera nei servizi di Pronto soccorso e 118. Il provvedimento riguarda il riconoscimento delle indennità per l’anno in corso e i relativi arretrati, coprendo il periodo 2023-2025. La misura interessa il personale dipendente delle Aziende sanitarie e di altri enti del Servizio sanitario nazionale.

La Regione approva il piano da 19 milioni per il 2026 e sblocca gli arretrati del triennio precedente. De Pascale: "Un atto doveroso per chi garantisce il diritto alla salute nelle emergenze" La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto che riconosce le indennità per l’anno in corso e i relativi arretrati per il triennio 2023-25 destinati al personale dipendente delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale negli ambiti di Pronto soccorso. Viene così confermato l'impegno a riconoscere una valorizzazione economica a favore di chi opera in un settore strategico della rete dell’emergenza dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Valorizzazione del capitale umano: l'Emilia-Romagna investe su chi lavora in prima linea in Pronto soccorso e 118 Articoli correlati SiciliaBanca: esperta BNL alla Vice Direzione, focus su crescita e valorizzazione del capitale umano nel territorio.SiciliaBanca: Patrizia Mancino alla Vice Direzione Generale, una svolta manageriale per la banca cooperativa Caltanissetta, 12 febbraio 2026 –... Saint-Gobain Italia si conferma al top per l’attrazione dei talenti e valorizzazione del capitale umanoTre i siti produttivi in provincia di Bergamo, a Vidalengo, Lallio e Verdellino: alla certificazione nazionale, ottenuta per il 13esimo anno... Tutti gli aggiornamenti su Valorizzazione del capitale umano... Temi più discussi: Aziende familiari del Mezzogiorno: il futuro passa dalla valorizzazione del talento e dalla formazione della NextGen; Innovazione, formazione e logistica, il sistema moda pronto ad attrarre talenti e investimenti; Cavalieri del Lavoro, Mattarella: Il futuro è nel capitale umano; Capitale umano centrale per il cluster umbro dell'aerospazio. Capitale umano centrale per il cluster umbro dell'aerospazioLe prospettive di sviluppo della filiera aerospaziale regionale, i temi della competitività, della sostenibilità e soprattutto del capitale umano, considerati leva strategica per la crescita del setto ... ansa.it Cavalieri del Lavoro, Mattarella: «Il futuro è nel capitale umano»Sergio Mattarella, in un messaggio inviato ieri all’annuale Convegno dei Cavalieri del Lavoro, ha ricordato che «a giocare un ruolo sempre più significativo per ... ilmessaggero.it ARCHEOLOGIA - LE APERTURE DEL PARCO DI GABII A seguito della presentazione della Partnership speciale per la valorizzazione del Parco Archeologico di Gabii, tenutasi il 24 marzo scorso in Campidoglio, sono state rese note le date di pertura del sito. - facebook.com facebook Avviso Calendario prova suppletiva – attribuzione posizioni economiche valorizzazione del personale ATA all’interno delle Aree- D.M. 12 luglio 2024, n. 140. x.com